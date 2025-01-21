«Теперь каждое действие на кладбище носит заявительный характер. Написано, какой перечень документов надо предоставить для действий», – объясняет заместитель директора МКУ «Центр

«Теперь каждое действие на кладбище носит заявительный характер. Написано, какой перечень документов надо предоставить для действий», – объясняет заместитель директора МКУ «Центр управления городскими дорогами» Сергей Ершов. Новое постановление в части работы кладбища в Улыбышево всколыхнуло общественность. Власти поменяли многое: время работы, варианты заезда и проезда, ввели новые документы. Зачем нужно было что-то менять? Самая