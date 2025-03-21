Частное собрание икон с 16 по 19 век Игоря Кравченко в одном пространстве. На первом этаже бизнес-центра «Фабрика» расположился Музей Владимирской иконы. Выставка посвящена образу Богоматери

Частное собрание икон с 16 по 19 век Игоря Кравченко в одном пространстве. На первом этаже бизнес-центра «Фабрика» расположился Музей Владимирской иконы. Выставка посвящена образу Богоматери Владимирской — национальной святыне и древнейшей иконе. Всего в галерее представлены 120 подлинных памятников иконописания от позднего средневековья до начала 20 века. Игорь Кравченко, директор «Музея Владимирской иконы» Люди,