В Коврове задержали начальника ГАИ и его подчиненного. Их подозревают в организации незаконного экзамена. На права сдавал подставной человек под документами другого. Правоохранители имен

В Коврове задержали начальника ГАИ и его подчиненного. Их подозревают в организации незаконного экзамена. На права сдавал подставной человек под документами другого. Правоохранители имен не называют, однако «Шестому каналу» стало известно, что речь идет об Александре Угодине и его подчиненном Александре Тягунове. Из пресс-релиза Следкома области По версии следствия, начальник РЭО по указанию начальника ГАИ