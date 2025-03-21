Здание дворянской богадельни на Студеной горе приватизировала компания ООО «Строитель». Соответствующее постановление, подписанное 11 марта, опубликовали сегодня на сайте мэрии. За
<a href="https://33live.ru/novosti/21-03-2025-zdanie-bogadelni-na-studenoj-gore-prodali-za-100-millionov.html" target="_blank">Здание богадельни на Студеной горе продали за 100 миллионов</a> - Здание дворянской богадельни на Студеной горе приватизировала компания ООО «Строитель». Соответствующее постановление, подписанное 11 марта, опубликовали сегодня на сайте мэрии. За
[url=https://33live.ru/novosti/21-03-2025-zdanie-bogadelni-na-studenoj-gore-prodali-za-100-millionov.html]Здание богадельни на Студеной горе продали за 100 миллионов[/url] - Здание дворянской богадельни на Студеной горе приватизировала компания ООО «Строитель». Соответствующее постановление, подписанное 11 марта, опубликовали сегодня на сайте мэрии. За