Здание дворянской богадельни на Студеной горе приватизировала компания ООО «Строитель». Соответствующее постановление, подписанное 11 марта, опубликовали сегодня на сайте мэрии. За

Здание дворянской богадельни на Студеной горе приватизировала компания ООО «Строитель». Соответствующее постановление, подписанное 11 марта, опубликовали сегодня на сайте мэрии. За приватизацию компания должна администрации 100,9 миллионов рублей. Эти деньги организация будет выплачивать постепенно – в течение пяти лет. На землю и здание наложено обременение – собственник будет иметь некоторые ограничения, потому что богадельня имеет