По требованию прокуратуры в женской исправительной колонии в поселке Головино Судогодского района будет проведен ремонт столовой.Проверка показала, что стены в помещении имеют дефекты, из-за которых невозможно провести качественную уборку. Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать колонию устранить нарушения.Суд удовлетворил это требование, но УФСИН попыталось оспорить решение. Однако областной суд оставил его в силе. Теперь колония обязана провести ремонт, а исполнение решения контролирует прокуратура.