Владимирские полицейские нашли подростков, изуродовавших фотозону с декоративным лимонным деревом у входа в кофейню «Dolce Gelato», расположенную рядом со сквером на улице 850-летия. Инцидент

Владимирские полицейские нашли подростков, изуродовавших фотозону с декоративным лимонным деревом у входа в кофейню «Dolce Gelato», расположенную рядом со сквером на улице 850-летия. Инцидент произошел вечером 9 августа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как компания ребят с грубой бранью вырывали с веток декоративные лимоны. За несколько минут они сорвали около 90 пластиковых плодов, сломали ветки и пытались