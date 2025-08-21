Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Пекша, начатый в этом году, подходит к своему завершению. Уже выполнены основные работы, включая ремонт фасада, электрики и

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Пекша, начатый в этом году, подходит к своему завершению. Уже выполнены основные работы, включая ремонт фасада, электрики и подвальных помещений, а также оборудован тротуар, отремонтирована опорная стенка и установлен новый отбойник. Об этом сообщил глава Администрации Кольчугинского района Алексей Адрианов. В настоящее время подрядчик сосредоточен на ремонте затворов, а