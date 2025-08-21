В целом по области работы уже завершены в 134 дворах

Во Владимире продолжается масштабное обновление городских пространств. По региональной программе «Благодвор», инициированной губернатором Александром Авдеевым, в этом году планируют отремонтировать 78 дворов и прилегающих территорий. Губернатор лично посетил несколько объектов, чтобы оценить ход работ и пообщаться с жителями.Глава региона отметил, что в целом по области работы уже завершены в 134 дворах и 88 прилегающих территориях в 52 муниципалитетах. Кроме того, по словам Александра Авдеева, из областного бюджета в городскую казну поступит еще около 100 миллионов рублей, которые будут направлены на ремонт подъездных путей, въездов во дворы и тротуаров. Губернатор выразил уверенность, что благодаря такому комплексному подходу, удастся реконструировать большую часть города в течение ближайших 3–4 лет.Помимо ремонта дорожного покрытия, проект включает в себя обновление детских и спортивных площадок, а также уход за зелеными насаждениями. Подрядчики учитывают пожелания жителей, чтобы создать максимально комфортные условия для отдыха.Правительство региона также активно участвует в федеральных программах, например, «Формирование комфортной городской среды», что дает жителям возможность напрямую влиять на облик своих городов. Яркими примерами такой работы являются Окский парк во Владимире, который уже этой осенью откроется для посетителей с новыми прогулочными зонами, сценой и фонтаном, а также обновленный парк в городе Александрове, где работы уже полностью завершены.