Во Владимире расширяют и модернизируют систему общественного транспорта. Недавно были внесены изменения в троллейбусный маршрут №5, который теперь продлили до улицы 3-я Кольцевая. На тех участках, где нет электросетей, троллейбус может двигаться на автономном ходу. Об этом рассказал глава областного центра Дмитрий Наумов.Кроме того, с 25 августа на автобусном маршруте № 29С добавятся дополнительные рейсы, чтобы разгрузить утренние часы пик. Автобусы будут отправляться от остановки «Энергетик» до «Площади Победы» в 07:19 и 08:20.Сообщается, что власти города, при поддержке правительства Владимирской области и губернатора Александра Авдеева, активно работают над обновлением транспортного парка. В ближайшее время ожидается поступление двух новых низкопольных троллейбусов с кондиционерами, способных проезжать на автономном ходу до 20 километров.Также ведутся работы по внедрению новой системы оплаты проезда, которая позволит оплачивать проезд даже без подключения к интернету. Это особенно важно в нынешних условиях, когда временные отключения интернета для обеспечения безопасности могут создавать неудобства.