Сегодня утром в одном из детских учреждений города Коврова произошел неприятный инцидент. 4-летний мальчик засунул руку в батарею и не смог самостоятельно её оттуда вытащить. На помощь ребенку оперативно прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда. Прибыв на место и осмотрев застрявшую руку мальчика, стало понятно, что отека нет и рука может перемещаться вдоль секции батареи. Рука застряла