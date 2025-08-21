Приезжает шикарная праститутка в глухую деревушку на кабриолете. Мужики вывалили посмотреть на нее. А она вся полуобнаженная такая. У мужиков слюни то и потекли. Спрашивает их она:
- Ну что, мужики, хотите меня?
- Да, да, да - заорали мужики.
- Ну тогда кто меня догонит пешком, а я на машине, тот и в@бет меня!
Встали мужики на старт, а среди них затесался хромой на костылях, так просто посмотреть на "диву из города". Тронулась машина и мужики все побежали. Она прибавляет скорость, мужики отстают по-тихоньку, вдруг вперед всех вырвался хромой на костылях. Она прибавляет газу, а он не отстает. Морда красная. Старается. Она прибавляет, он не отстает. Уже и от других мужиков след простыл, а он все не отстает! Сжалилась она над ним, останавливает машину
