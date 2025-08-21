Глава города Владимира Дмитрий Наумов в своем telegram-канале заявил, что на территории областного центра появятся новые точки с бесплатным Wi-Fi, который так необходим жителям из-за нестабильной

