Во Владимире мужчина схватился за нож и ударил супругу.

Во Владимире 54-летний мужчина без конца ссорился с женой. Мужчина ревновал, выбрасывал из дома вещи женщины — все это на глазах у их общего сына. Во время очередной ссоры мужчина схватился за нож и ударил супругу. Подробности в материале vlad.aif.ru.Пришла домой с работыСемья, проживающая в квартире на улице Лакина, ругалась очень часто. Поводом для ругани обычно становилась ревность. Последняя ссора супругов не стала исключением. Обиженный мужчина здорово выпил и даже начал выносить вещи своей жены из их квартиры, пока ее не было дома. Все происходило на глазах сына.«В отсутствие супруги он вынес из квартиры ее личные вещи, о чем последней по телефону рассказал их сын», — рассказали в СУ СК РФ по региону.Женщина отреагировала на звонок сына и пришла домой. Разгорелся скандал. Мужчина нашел в квартире нож и ударил им несколько раз жену.Сестра вызвала «скорую»Дома, истекающей кровью женщине, никто не мог помочь. О происшествии узнала ее сестра и тут же вызвала скорую помощь с полицией. Но медики не успели спасти пострадавшую. 54-летнего ревнивца же задержали и предъявили обвинение.Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье 105 УК РФ (убийство).«Владимирец ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Вину в совершении преступления мужчина признал», — сообщили в СУ СК РФ по региону.В настоящий момент идет расследование уголовного дела. Проводятся судебные экспертизы.