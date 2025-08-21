Мини-гостиницы хотят приравнять к отелям без звезд.

Владимирская область вошла в число 18 пилотных территорий, где с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года проведут эксперимент по легализации гостевых домов. Мини-гостиницы должны будут оказывать услуги не хуже, чем отели без звезд.30 гостиниц на 300 «ночлежек»По оценке Общенационального союза индустрии гостеприимства, в некоторых регионах гостевых домов в 4-5 раз больше, чем гостиниц, и их деятельность никак не контролируется, из-за чего страдают санитария и безопасность. Кроме того, из-за нелегальной конкуренции государственные вложения в развитие гостиничного бизнеса становятся просто неэффективными.В июне президент РФ подписал указ, регулирующий деятельность гостевых домов. Новые правила распространяются в экспериментальном порядке на 18 регионов, в число которых вошла и Владимирская область. Но для начала действия режима субъекты должны принять собственные законы.«По закону расселять туристов в индивидуальных жилых домах запрещено, но серый рынок растет. Нам было важно легализовать сдачу такой недвижимости, поддержать малый бизнес и обеспечить туристов доступным жильем там, где нет гостиниц или они слишком дорогие», — отметила заместитель председателя Государственной Думы Виктория Абрамченко.В качестве примера она привела Суздаль, где при 30 гостиницах работают 300 «серых» ночлежек.Чистые полотенца и интернет обязательныТеперь регионам — участникам эксперимента, в частности Владимирскому региону, нужно определиться со сроками регистрации гостевых домов в ЕГРН, а также решить вопрос с тарифами на коммунальные услуги для их владельцев.Минэкономразвития России разработало проект положения о классификации гостевых домов. Документ должны утвердить уже этим летом. Согласно проекту положения, максимальное количество комнат в гостевом доме не должно превышать 15 помещений, одновременно в нём может размещаться не более 45 человек. Минимальная площадь одноместной комнаты составляет 9 кв. м, двухместной — 12 кв. м. При многоместном размещении площадь на одного гостя — не менее 6 кв. м. Кроме того, в номерах должны быть установлены противопожарные датчики, первичная система пожаротушения и вентиляция, а для удобства — доступ в интернет.Что касается гигиены, нужно регулярно убирать комнаты, менять постельное белье и полотенца. Это основные пункты. Регион же вправе дополнить перечень своими требованиями.«Легализация гостевых домов позволит создать равноценные условия для участников туристического рынка и комфортные и безопасные условия для туристов. В рамках эксперимента их деятельность будет стандартизирована, к ней будут применены определённые требования. При этом деятельность в рамках закона выгодна и самим гостевым домам. В частности, она даст им возможность продолжить работу в туристических агрегаторах и получать различные меры поддержки», — считает министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина.КстатиС 1 января 2025 года во Владимирской области ввели туристический налог. При этом муниципалитеты самостоятельно решают, вводить налог или нет и в каком размере.Туристический налог взимается не определенной суммой, а процентом от налоговой базы. Ежегодно ставку будут увеличивать. В 2025-м она составляет 1% от налоговой базы, а к 2029-му вырастет до 5% и останется на этом уровне. Налог будет взиматься с гостиниц и прочих зарегистрированных мест размещения туристов.Минимальный сбор составит 100 рублей с человека в сутки. Исключение — многодетные семьи, несовершеннолетние и беженцы.