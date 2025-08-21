Обвиняемый нашел в интернете высокооплачиваемую «подработку».

Во Владимире в суд направлено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Калининграда, которого обвиняют в пособничестве мошенникам.По данным следствия, обвиняемый нашел в интернете высокооплачиваемую «подработку»: он должен был получать банковские карты от курьера, обналичивать деньги и передавать их другому сообщнику.В марте 2025 года один из мошенников позвонил жительнице Владимира и под предлогом защиты ее сбережений убедил перевести на «безопасный счёт» более 280 тысяч рублей. Обвиняемый получил банковскую карту с этими деньгами, снял их в Нижнем Новгороде и передал подельникам.Свою вину он признал и полностью возместил потерпевшей ущерб. Дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения.