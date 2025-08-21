Перевод русского мата.
Какого пениса, проститутка, ты ни пениса не делаешь, только пенисней страдаешь, проститутка? Совсем, что ли, опенисел? Пенисово ты работаешь, проститутка. Гомосексуалист ты, проститутка. Работы, проститутка, до пениса. И что, проститутка, сделано? Ни пениса, проститутка, не сделано. И пошел тогда на пенис, проститутка. Засовершал половой акт, понял. Женских половых органов получишь, понял, проститутка. Пенис ли ты женскополовоорганишь. Я, проститутка, пенисярю до пениса, женскополоворганец как пенисярю, проститутка. Я, проститутка, весь день совершаю половой акт с работой, проститутка. И на пениса, проститутка, такая в женские половые органы работа, когда ни пениса не сделано, проститутка? Времени ни пениса не до пениса, и уже спол
еще анекдот!