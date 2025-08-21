Во Владимире продолжается озеленение городских пространств. На очереди у муниципальной организации «Зеленый город» территория рядом с памятником прославленному спортсмену Николаю

Во Владимире продолжается озеленение городских пространств. На очереди у муниципальной организации «Зеленый город» территория рядом с памятником прославленному спортсмену Николаю Андрианову на Большой Нижегородской улице. Сквер уже украсили кустарники, цветы и деревья. Галина Зеленцова, заместитель директора МКУ «Зеленый город» При планировании и разработке проекта озеленения были учтены заслуги выдающегося спортсмена и тренера Николая Андрианова, в