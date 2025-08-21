В этом году Межнациональный пленэр юных художников стал площадкой для проведения межрегиональной мастерской будущих этнолидеров «Дружба народов — сила в единстве». Владимир встретил 450

В этом году Межнациональный пленэр юных художников стал площадкой для проведения межрегиональной мастерской будущих этнолидеров «Дружба народов — сила в единстве». Владимир встретил 450 гостей, это представители 30 делегаций РФ: от Санкт-Петербурга до Красноярска. Пропустить такое событие не смогли и зарубежные гости. Команды из Армении, Республики Беларусь и Германии приехали в областную столицу, чтобы вдохновиться