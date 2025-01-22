В музее-заповеднике «Александровская слобода» на этой неделе каждый день – Татьянин! «Профессиональный» праздник студенты-первокурсники Промышленно-правового и Медицинского колледжей по сложившейся за двадцать лет традиции отмечают в музее.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» на этой неделе каждый день – Татьянин! «Профессиональный» праздник студенты-первокурсники Промышленно-правового и Медицинского колледжей по сложившейся за двадцать лет традиции отмечают в музее. График плотный – за четыре дня 15 программ! Кстати, среди молодежи стали реже встречаться тезки столь любимой и почитаемой святой, а жаль...В атмосфере уютной гостиной XIX века ребята знакомятся с обычаями празднования, проявляют смекалку в интеллектуальных конкурсах и командных играх. Например, они выясняют, действительно ли знаменитая песенка «Чижик-пыжик» посвящена студентам, правда ли, что в Татьянин день в позапрошлом веке на улицах можно было встретить молодежь с написанным на спине адресом, а самых расшалившихся арестовывали на 5 суток и т.д. Пройдя необычный экзамен на знание старинных студенческих традиций, участники программы коллективно сочиняют газетную статью о празднике с двадцатью прилагательными, перевоплощаются в артистов модного до революции домашнего театра, а «под занавес» угощаются специально испеченным к празднику огромным сладким пирогом.«Наш «Татьянин день» не только погружает ребят в историю, но позволяет развивать коммуникативные навыки и умение работать в команде. Современные студенты в большей степени индивидуалы, поэтому, несомненно, музей выполняет важную миссию», - подчеркнула зав. экскурсионным отделом музея-заповедника Мария Анашкина.В заключение одной из программ участники поделились эмоциями и впечатлениями. Педагог-психолог АППК Наталья Павлинова: «Я впервые в музее на мероприятии, хотя на территории бывала неоднократно. Программа уникальная, очень интересно было поучаствовать в ней. Поздравляю всех студентов с праздником и хочу пожелать оставаться интересными личностями и развиваться в выбранных профессиях».Валерия, студентка 1 курса АППК: «Татьянин день ежегодно отмечаю с мамой, она носит это имя. В этом году впервые праздную его «по-студенчески» в кругу друзей, очень понравилось, даже поучаствовала в конкурсах!»