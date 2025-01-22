Достать пострадавшего оказалось не так легко.

Во Владимире мужчина без определённого места жительства оказался в затруднительном положении, когда решил отогреться в камере теплотрассы. Вход в укрытие находился на высоте почти 2-х метров. Спрыгнув вниз, владимирец повредил ногу и не смог выбраться.Спасатели прибыли на место происшествия, но вот достать пострадавшего оказалось не так легко. Люк был слишком узкий, пришлось поднимать бетонную плита теплокамеры. Дальше мужчину достали по лестнице.После осмотра медиками мужчину отправили в больницу для получения необходимой помощи.