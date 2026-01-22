Уже этой ночью температура в некоторых районах области опустится до минус 23°С. 24 и 25 января морозы усилятся – по ночам до минус 29 градусов. В связи с изменением погодных условий энергетики приступили к повышению температуры воды в тепловых сетях Владимира, сообщили в филиале «Т Плюс». Для стабильного обогрева домов температура поднимется выше 100 градусов