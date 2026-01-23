На пленарном заседании российские парламентарии поддержали в первом чтении законопроект, призванный расширить полномочия ФАС в сфере тарифообразования. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.
Внесённые поправки в ФЗ «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации дают ФАС дополнительные возможности по изменению тарифов на энергоносители и коммунальные ресурсы в субъектах страны.
Отмечается, что в прошлом году Федеральная антимонопольная служба выдала российским регионам 610 актов реагирования. Из тарифов было исключено 102 млрд рублей необоснованно начисленных средств.
Однако на местах энергетические комиссии не всегда реагируют на предписания и меняют установленные тарифы. По новому законопроекту это сможет делать ФАС в случае бездействия регионов.
«Тема тарифообразования одна из самых актуальных, она важна для каждого жителя страны, так как бессистемное повышение тарифов больно бьет по карману людей. С принятием данного закона четкий порядок в этой сфере будет установлен, прозрачность процесса, ответственность каждого, кто захочет "нагреть руки" на завышенных ценах, будет контролировать ФАС. Считаю, что порядок в этой сфере будет наведён», — подчеркнул парламентарий.