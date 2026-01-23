На пленарном заседании российские парламентарии поддержали в первом чтении законопроект, призванный расширить полномочия ФАС в сфере тарифообразования. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Внесённые поправки в ФЗ «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации дают ФАС дополнительные возможности по изменению тарифов на энергоносители и коммунальные ресурсы в субъектах страны.Отмечается, что в прошлом году Федеральная антимонопольная служба выдала российским регионам 610 актов реагирования. Из тарифов было исключено 102 млрд рублей необоснованно начисленных средств.Однако на местах энергетические комиссии не всегда реагируют на предписания и меняют установленные тарифы. По новому законопроекту это сможет делать ФАС в случае бездействия регионов.«Тема тарифообразования одна из самых актуальных, она важна для каждого жителя страны, так как бессистемное повышение тарифов больно бьет по карману людей. С принятием данного закона четкий порядок в этой сфере будет установлен, прозрачность процесса, ответственность каждого, кто захочет "нагреть руки" на завышенных ценах, будет контролировать ФАС. Считаю, что порядок в этой сфере будет наведён», — подчеркнул парламентарий.