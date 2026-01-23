Возбуждено уголовное дело против финансового директора

В Вязниках возбуждено уголовное дело против финансового директора местного текстильного предприятия. Его подозревают в присвоении более 3 млн рублей, полученных от заказчика в качестве предоплаты.Осенью 2024 года руководитель предприятия заключил контракт с заказчиком из другого региона на изготовление и поставку полульняной парусины. Условия были выгодными: клиент перечислил 100 % предоплаты. При этом на складе уже находилась готовая продукция, которую можно было сразу отправить.Однако директор не выполнил обязательства. Полученные деньги — свыше 3 млн рублей — он потратил по собственному усмотрению.О нарушениях узнали благодаря проверке . Поводом стало обращение местных жителей, которые жаловались на несоблюдение трудового законодательства на предприятии. В ходе ревизии выявили и факт хищения.