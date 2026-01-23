В Александрове суд вынес приговор предпринимателю из Струнино, который ради дополнительной прибыли вырубил лес за пределами разрешенного участка. Ущерб государству — больше миллиона рублей.В начале июня прошлого года к 39‑летнему индивидуальному предпринимателю обратился знакомый: попросил выкорчевать деревья на своем земельном участке. Границы территории обозначили оградительными колышками, а за ними уже начинались земли лесного фонда.Оплата за работу зависела от объема выполненных работ. В конце июля предприниматель приступил к корчеванию с помощью бульдозера‑экскаватора. Желая заработать больше, часть деревьев он выкорчевал уже на землях лесного фонда, подробности в прокуратуре.Мужчина скрыл от заказчика, что вышел за границы участка. Он рассчитывал, что никто не заметит нарушения, но уже в начале августа на место прибыли сотрудники Александровского лесничества. Они выявили незаконную вырубку.Александровский городской суд признал его виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере) и назначил наказание в виде штрафа в 1 млн рублей.