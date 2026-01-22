Отделение для физических и юридических лиц открылось после реконструкции на улице Ленина, 13, корп. 7. Банк обновил и расширил офис – теперь клиенты могут в комфортной обстановке оформить продукты ВТБ, воспользоваться банкоматами и получить финансовую консультацию.В офисе можно открыть вклады, выпустить дебетовые и кредитные карты, оставить заявку на кредит. Специалисты проконсультируют, настроят цифровые сервисы, помогут подключить программу лояльности, «Семейный банк», перевести в ВТБ пенсию или зарплату, перевыпустить Пушкинскую карту. Юридическим лицам доступны все необходимые продукты для ведения бизнеса и поддержка персонального менеджера.В отделении организованы комфортные зоны с диванами и круглыми столами. Сотрудники обслуживают клиентов с помощью ноутбуков. Поскольку большая часть операций проводится в цифровом формате, в офисе организован доступ к бесплатной сети Wi-Fi. В круглосуточной зоне установлены два банкомата с поддержкой операций по QR-коду.«Мы видим высокий спрос на услуги ВТБ в Александрове. Именно поэтому мы приняли решение модернизировать наш офис. Его площадь увеличилась до 164 кв. м. Кроме того, мы расширили штат – с клиентами работают шесть специалистов, это помогает обслуживать посетителей оперативно и с максимальным комфортом. Несмотря на то, что цифровые сервисы стремительно развиваются, для большой части нашей аудитории важно личное общение со специалистами», – отметил управляющий ВТБ во Владимирской области Сергей Озерянский.Реклама. . ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000.2W5zFHtKr1W