С 1 января 2026 года во Владимирской области проиндексированы региональные социальные выплаты — повышение составило 5,4 %. Об этом сообщила председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова.При рождении второго ребенка пособие выросло с 6 453 руб. до 6 802 руб.; третьего и последующих — с 12 898 руб. до 13 595 руб.; двойни — с 21 487 руб. до 22 648 руб.; трех и более детей — с 156 910 руб. до 165 384 руб.Многодетным семьям увеличили выплаты на школьную и спортивную форму, питание и проезд школьников, лекарства для детей до 6 лет, а также скидку за присмотр в детсадах. Также многодетные семьи могут получить 289 401 руб. взамен земельного участка под ИЖС (было 274 574 руб.).Кроме того, в бюджете региона заложены средства на масштабное обновление образовательной инфраструктуры. Речь идет о капитальном ремонте и оснащении 51 школы и 11 детских садов, строительстве нового корпуса детсада в Лакинске и реконструкции еще одного, ремонте 3 колледжей и общежития Муромского пединститута, закупке музыкальных инструментов для 8 школ искусств и пополнении автопарков 15 новыми автобусами.«Инвестиции в образование — это вклад в наших детей. Мы системно работаем над тем, чтобы образовательная среда становилась качественнее и комфортнее», — подчеркнула Ольга Хохлова.