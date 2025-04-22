Управляющая компания не отреагировала на предостережение.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку качества питьевой воды в многоквартирном доме в Муроме Владимирской области и выдали управляющей компании предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ведомство настоятельно потребовало обеспечить соответствие горячей воды гигиеническим нормативам.Однако управляющая компания не отреагировала на предостережение. В результате Роспотребнадзор подал иск в суд, и Муромский городской суд поддержал позицию надзорного органа.Напомним, ранее мы писали, что