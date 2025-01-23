Роспатент отказал гусевскому пивбезалкогольному заводу в регистрации марки «Старый Мюнхен», ссылаясь на то, что название вводит покупателей в заблуждение. Об этом сообщили наши коллеги из

Роспатент отказал гусевскому пивбезалкогольному заводу в регистрации марки «Старый Мюнхен», ссылаясь на то, что название вводит покупателей в заблуждение. Об этом сообщили наши коллеги из РБК. Как посчитали в Роспатенте, слово «Мюнхен» – известное географическое название, поэтому люди могут подумать, что пиво производили там. Однако предприниматель с такими выводами не согласился и попытался обжаловать решение,