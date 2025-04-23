С начала года вертолеты санавиации Владимирской области эвакуировали 27 пациентов, среди них – 3 ребенка, сообщили в региональном правительстве. Больные находились в жизнеугрожающем

С начала года вертолеты санавиации Владимирской области эвакуировали 27 пациентов, среди них – 3 ребенка, сообщили в региональном правительстве. Больные находились в жизнеугрожающем состоянии. Пациентов доставляли из районных больниц в областные отделения, а также в лечебные центры Москвы и Нижнего Новгорода. Во время полета на борту вертолета всегда дежурит медицинская бригада из двух человек. Из