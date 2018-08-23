Он показал упражнения победителям всероссийского турнира «Золотая шайба»

Он показал упражнения победителям всероссийского турнира «Золотая шайба»Серебряный призер Чемпионата Европы и Чемпион России Александр Гуськов провел в Муроме хоккейный мастер-класс.На протяжении многих лет спортсмен ездит по всей стране и проводит занятия для юных игроков. В этот раз Гуськов показал победителям всероссийского турнира «Золотая шайба» упражнения, рассчитанные на улучшение навыка катания. По его мнению, именно это качество хромает у большинства взрослых российских хоккеистов.Тренер юношей Павел Домнин планирует включить ряд показанных техник в обычный тренировочный процесс.