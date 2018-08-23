В отношении 32-летнего жителя города Муром возбуждено уголовное дело.

Оперуполномоченные Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Владимирской области выявили факт публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Оперативные мероприятия проведены в отношении 32-летнего жителя города Муром.Полицейские установили, что Интернет-пользователь на почве своих религиозных убеждений разместил на личной страничке в популярной соцсети текстовую информацию, доступную для неограниченного круга лиц, побуждающую к совершению насильственных действий в отношении представителей другой национальности и вероисповедания.17 августа текущего года следственными органами регионального Управления ФСБ по оперативным материалам сотрудников полиции в отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).Наказание, которое может грозить фигуранту, – принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.