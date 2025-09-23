Инцидент случился на улице Южная, дом 4.

В Муроме сегодня произошел крупный пожар в многоквартирном доме. Как сообщает региональное управление МЧС, инцидент случился на улице Южная, дом 4.Сообщение о возгорании в 15:24. Огонь охватил 120 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 6 единиц техники и 22 спасателя.В результате происшествия один человек пострадал. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти трех человек, включая одного ребенка. Погибших нет.