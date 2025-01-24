Масштабная опиловка деревьев во Владимире. Нынешней зимой местные жители начали замечать – пилить и обрезать деревья стали больше, чем прежде. Буквально за пару недель коммунальщики резво

Масштабная опиловка деревьев во Владимире. Нынешней зимой местные жители начали замечать – пилить и обрезать деревья стали больше, чем прежде. Буквально за пару недель коммунальщики резво прошлись по кронам, а в ряде случаев оставляли от некогда больших стволов пеньки. Речь про деревья на проспекте Ленина от Зари до Буревестника. Массовое кронирование стали обсуждать в соцсетях