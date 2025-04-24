Жителям, чьи квартиры и дома пострадали, будет оказана необходимая помощь.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своем телеграм-канале о результатах осмотра пострадавших от ЧС населенных пунктов Киржачского района. По его словам, большие разрушения не выявлены, основная проблема — выбитые стекла.Губернатор подчеркнул, что жителям, чьи квартиры и дома пострадали, будет оказана необходимая помощь. Также он отметил, что посетил местное производственное предприятие, где зафиксированы незначительные повреждения.Почему произошла детонация боеприпасов в Киржачском районе мы писали — .