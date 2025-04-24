Массовые мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в Владимире, Коврове и Муроме.

Во Владимирской области в честь празднования 9 Мая безопасность будут обеспечивать около 1000 сотрудников различных ведомств, включая 450 сотрудников Управления Росгвардии и более 300 — регионального управления МЧС. Также задействованы добровольные народные дружины из муниципальных образований.Массовые мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в Владимире, Коврове и Муроме. Глава региона Александр Авдеев отметил необходимость четкого плана действий для предотвращения возможных провокаций и обеспечения максимальной безопасности.Особое внимание будет уделено охране памятников и монументов воинской славы.