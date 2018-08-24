Погиб, спасая товарища. Стали известны подробности гибели солдата-срочника на учениях в Муроме. Данные предоставила воинская часть, где молодой человек проходил службу. По версии военных, трагедия произошла во время сброса на воду понтонного моста.

Погиб, спасая товарища. Стали известны подробности гибели солдата-срочника на учениях в Муроме. Данные предоставила воинская часть, где молодой человек проходил службу. По версии военных, трагедия произошла во время сброса на воду понтонного моста. Двое военнослужащих не смогли удержать звено и упали в воду. Один из них захлебнулся и начал тонуть. Нижегородец Ярослав Лепин бросился в реку спасать сослуживца, сумел вытолкнуть его из воды к понтону, но сам резко ушёл под воду. Вот что стало известно о гибели срочника председателю Нижегородского комитета солдатских матерей.Наталья Жукова, председатель Нижегородского областного комитета солдатских матерей: "Скорее всего, его затянуло под этот понтон, потому что ведь этот понтон - это огромное инженерное сооружение, у которого над водой только, в принципе, "платформочка". А вся остальная часть у него под водой. И достаточно большая часть. Если затянет под этот понтон, то спастись, практически, будет невозможно. Мальчик только что призван, прослужил практически 2 месяца; достаточно ли командование озаботилось, чтобы преподать им вот эти уроки техники безопасности. Но, тем не менее, жилет на нем был".Искать парня в воде пытался весь личный состав, но тело унесло течением. Нашли молодого человека только спустя 2 часа. Ярослав Лепин был младшим, четвертым ребенком в семье, его воспитывала одна мама. Молодому человеку было всего 18 лет. Вот что нам сообщили о Ярославе Лепине в воинской части, где он проходил службу."Парень с большим удовольствием пошел в армию, с гордостью носил военную форму. Активный, веселый, отзывчивый, оптимистичный, доброжелательный парень. Постоянно улыбался, мог поднять настроение окружающим. Всегда был в первых рядах. В каждом задании хотел отличиться"."Понтонер-моторист отделения мотористов 1 понтонной роты 2 понтонно-мостового батальона рядовой Лепин Ярослав Валерьевич, 23.06.2000 года рождения, призванный на военную службу 07 июля 2018 года военкоматом г. Нижний Новгород, представлен к государственной награде (посмертно)", - из ответа зам. командира части 45-445 по воспитательной работе.