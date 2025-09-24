Общая стоимость контрафакта превысила 460 тысяч рублей.

В Муроме Владимирской области возбуждено уголовное дело против 55-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в приобретении, хранении и перевозке немаркированной табачной продукции в крупном размере. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.По данным следствия, муромлянин закупал дешевые контрафактные сигареты без акцизных марок через мессенджеры и в Москве. Товар хранился в гараже родственницы в селе Дмитриевская Слобода, откуда, предположительно, и должен был пойти на продажу, а часть — на личное потребление.В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли почти 3,5 тысячи пачек сигарет разных марок. Общая стоимость контрафакта превысила 460 тысяч рублей. Подозреваемый уже признал свою вину. Сейчас следователи выясняют, откуда именно поступала продукция, проверяют ее качество и устанавливают все обстоятельства незаконной деятельности.