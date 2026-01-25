Мероприятие, организованное региональным минсельхозом, пройдет 29 января на базе Пензенского государственного аграрного университета.

Мероприятие, организованное региональным минсельхозом, пройдет 29 января на базе Пензенского государственного аграрного университета.В качестве участников ожидаются местные аграрии, главы семеноводческих предприятий, представители компаний-дилеров, а также сотрудники региональных и федеральных органов власти.Программа мероприятия предусматривает образовательные блоки для сельхозпроизводителей области, обмен лучшими практиками, обсуждение насущных проблем сектора, и выработку основных векторов развития агропромышленного комплекса.В рамках форума будут функционировать три тематические площадки:— первая секция – Расширенное заседание Стратегического Совета Пензенской области по направлению Агропромышленный комплекс;— вторая секция – Перспективы развития животноводства в Пензенской области;— третья секция – Тенденции развития растениеводства в Пензенской области.