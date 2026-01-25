Мероприятие, организованное региональным минсельхозом, пройдет 29 января на базе Пензенского государственного аграрного университета.
В качестве участников ожидаются местные аграрии, главы семеноводческих предприятий, представители компаний-дилеров, а также сотрудники региональных и федеральных органов власти.
Программа мероприятия предусматривает образовательные блоки для сельхозпроизводителей области, обмен лучшими практиками, обсуждение насущных проблем сектора, и выработку основных векторов развития агропромышленного комплекса.
В рамках форума будут функционировать три тематические площадки:
— первая секция – Расширенное заседание Стратегического Совета Пензенской области по направлению Агропромышленный комплекс;
— вторая секция – Перспективы развития животноводства в Пензенской области;
— третья секция – Тенденции развития растениеводства в Пензенской области.