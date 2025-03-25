Новые условия распространяются на приобретение квартир, апартаментов, готовых домов, машино-мест и кладовок.

ВТБ смягчает условия по рыночным ипотечным программам с 25 марта, снижая требования к первоначальному взносу. Теперь зарплатные клиенты банка могут оформить кредит с первым взносом от 20% (ранее – от 30%), для остальных заемщиков минимальный взнос составит 30% вместо 50%.Новые условия распространяются на приобретение квартир, апартаментов, готовых домов, машино-мест и кладовок. Минимальный первоначальный взнос для ипотеки на индивидуальное жилищное строительство и коммерческую недвижимость остается прежним: 30% - для зарплатных клиентов и 50% для остальных."ВТБ стремится сделать ипотеку доступнее даже в условиях экстравысоких рыночных ставок. Мы понимаем, что потребность в покупке жилья часто возникает у клиентов срочно, поэтому снижаем для них первый взнос. Меньшая сумма накоплений для старта позволит заемщикам быстрее выйти на сделку, а разницу они смогут продолжать приумножать на высокодоходных депозитах", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.Реклама. (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000