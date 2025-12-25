Сотрудники управления общественно‑политической работы СК России превратили визит в яркое событие.

В преддверии Нового года офицеры Следственного комитета России вновь навестили подопечных Муромского специализированного дома ребенка. Для малышей с играми, песнями и долгожданными подарками.Сотрудники управления общественно‑политической работы СК России превратили визит в яркое событие: пригласили анимационных персонажей, организовали подвижные игры и устроили песенный и танцевальный марафон.Воспитанники дома ребенка с восторгом выполняли задания сказочных героев. Звонкий смех и искренние улыбки детей стали лучшей наградой для гостей. Кульминацией праздника стало вручение новогодних подарков каждому малышу.После развлекательной программы сотрудники СК России обсудили с персоналом учреждения текущие вопросы. В знак поддержки учреждение получило медицинское оборудование для лечения и реабилитации детей.