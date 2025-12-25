Бетонщик из Селивановского района трудился на дорожно‑строительном предприятии с 2022 года по срочному трудовому договору.

Во Владимирской области суд встал на сторону работника дорожно‑строительной компании, который годами добивался положенной зарплаты. Строителю не только вернули долг, но и назначили компенсацию — общая сумма превысила миллион рублей.Бетонщик из Селивановского района трудился на дорожно‑строительном предприятии с 2022 года по срочному трудовому договору. Оплата была почасовой, но деньги приходили нерегулярно и не в полном объеме.Мужчина обратился в суд с иском к работодателю. Он потребовал вернуть задолженность по зарплате, а также выплатить компенсацию за задержку выплат и возместить моральный вред.Представитель компании не стал отрицать нарушения — он признал исковые требования в полном объеме. Однако посчитал сумму компенсации за моральный вред и судебные расходы завышенными.Однако , что работодатель действительно нарушал трудовые права бетонщика. В итоге было решено взыскать с компании задолженность по зарплате — 830 632 рубля; выплатить компенсацию за задержку зарплаты — 212 858 рублей; назначить компенсацию за моральный вред — 5 000 рублей.Решение суда пока не вступило в законную силу.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .