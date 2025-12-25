Российские парламентарии подвели итоги работы за 2025 год.

Российские парламентарии подвели итоги работы за 2025 год. Об этом на своей в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.В текущем году было принято 588 федеральных законов, что является рекордом. Всего же на рассмотрение внесли 1303 законопроекта, авторами большинства из которых стали депутаты Госдумы РФ.Как отметил Игорь Игошин, 118 новых законов направлены на развитие российской экономики, 82 — призваны повысить социальную защищённость граждан, 55 законов приняты для укрепления обороны и безопасности нашей страны.Народные избранники своими решениями поддержали семьи с детьми, а также участников СВО и их родных. Кроме того, большое внимание было сконцентрировано на охране здоровья детей, борьбе с мошенничеством и киберпреступностью, приведении в порядок миграционной системы и других важных вопросах.«Я стал автором и соавтором многих законопроектов. Наш комитет по защите конкуренции, в котором я являюсь первым заместителем председателя, разработал ряд законопроектов, направленных на создание конкурентной среды, которая помогает предприятиям, среднему и малому бизнесу эффективно функционировать на товарных рынках», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.