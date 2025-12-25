Реставрация дома купца Тарасова продолжает доставлять неудобства жителям соседнего дома. Напомним, ранее жильцы уже жаловались на постоянный шум, пыль и грязь в процессе строительных

Реставрация дома купца Тарасова продолжает доставлять неудобства жителям соседнего дома. Напомним, ранее жильцы уже жаловались на постоянный шум, пыль и грязь в процессе строительных работ, но конфликт остался неразрешенным. 22 декабря жители дома №13 на улице Дворянской встретились с представителями администрации города, подрядчика и Народного фронта. Сергей Егоршев, исполняющий обязанности генерального директора ООО «ГУК» Мы