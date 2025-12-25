Жительнице Коврова, заморившей голодом своего годовалого сына, вынесен приговор. Напомним, в октябре прошлого года местные жители во дворе дома на улице Восточная обнаружили коробку с

Жительнице Коврова, заморившей голодом своего годовалого сына, вынесен приговор. Напомним, в октябре прошлого года местные жители во дворе дома на улице Восточная обнаружили коробку с мертвым ребенком внутри. Как выяснило следствие — до смерти малыша довела сама же 19-летняя мать. Оказалось, девушка изначально не хотела рожать сына, а расставание с отцом ребенка только усугубило ситуацию.