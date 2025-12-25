Анатолий Бутряков родился 18 февраля 1956 года в Коврове.

23 декабря 2025 года после продолжительной болезни скончался протоиерей Анатолий Бутряков. Отпевание и прощание с батюшкой состоятся в пятницу, 26 декабря, в Свято‑Троицком храме села Горки — после Божественной литургии, начало в 10:00.Анатолий Бутряков родился 18 февраля 1956 года в Коврове (Владимирская область). Его жизненный и духовный путь складывался поэтапно.В 1974 году окончил школу рабочей молодежи и Богородскую профессионально‑техническую школу художественной резьбы по дереву (получил специальность «мастер художественной резьбы по дереву»).С 1977 по 1984 год учился в Московской духовной академии. В 1982 году Святейший Патриарх Пимен возвел его в диаконский сан. В 1985 году архиепископ Владимирский и Суздальский Серапион рукоположил его во священники; тогда же отец Анатолий стал клириком Христо‑Рождественского храма Коврова. С 1989 по 2020 год был настоятелем Свято‑Вознесенского храма в Камешково. С 2012 по 2020 год руководил Суздальской православной гимназией.Отец Анатолий был священником с крепким характером и живой душой.