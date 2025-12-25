Приходит Вовочка из школы, подходит к родителям:
- Мам, когда ты с отцом, ну…это…ты на спине лежишь или на животе?
Ну мать сразу:
- Ах ты сопляк, идиот, обалдел что Хлоп, хлоп по уху.
Вовочка в рыдания:
- Че ты дересся? У нас теперь предмет такой - половое воспитание.
Нам прошлый раз объясняли, я не понял ни хрена, а завтра урок.
А вы даже помочь не можете!
И убежал в другую комнату.
Отец:
- Ну ты тоже, мать! В кои веки раз он школьными делами заинтересовался,
так ты его по уху. Так он никогда учиться не будет. Пойду его успокою.
Идет, заглядывает в соседнюю комнату - там Вовочка изо всех сил
мастурбирует.
Возвращается довольный:
- Ну все нормально. Урок к завтрему готовит.
