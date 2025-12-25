Предпраздничные новогодние программы, новогодняя ночь, работа катков в новогодние каникулы – стало известно, где и какие мероприятия будут проходить в областном центре с конца декабря и до

Предпраздничные новогодние программы, новогодняя ночь, работа катков в новогодние каникулы – стало известно, где и какие мероприятия будут проходить в областном центре с конца декабря и до 17 января 2026 года. 2026 год можно встретить на Соборной площади. 31 декабря с 23.30 начнётся трансляция эфира Первого канала. Жители и гости города смогут вместе послушать новогоднее