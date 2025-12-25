Мужчина из Юрьев-Польского района накопил 50 штрафов от Госавтоинспекции на сумму свыше 130 тысяч рублей. И оплачивать их он не спешил. Тогда судебный пристав подготовил материал в суд с

Мужчина из Юрьев-Польского района накопил 50 штрафов от Госавтоинспекции на сумму свыше 130 тысяч рублей. И оплачивать их он не спешил. Тогда судебный пристав подготовил материал в суд с требованием временно лишить должника права управлять транспортным средством. Как только мужчина об этом узнал, он оплатил долг в полном объеме. Управление Федеральной службы судебных приставов по