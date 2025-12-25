В Суздале состоялось торжественное открытие крупнейшей во Владимирской области школы на 1200 мест. Это масштабный высокотехнологичный образовательный центр, где главными векторами развития

В Суздале состоялось торжественное открытие крупнейшей во Владимирской области школы на 1200 мест. Это масштабный высокотехнологичный образовательный центр, где главными векторами развития выбраны физика, математика и информатика. Школа представляет собой комплекс из четырёх основных блоков общей площадью почти 47 тысяч квадратных метров. Пространство организовано с максимальным комфортом для детей, уточняют власти. Чтобы ученики не терялись,