Фигуранты дела получили сроки от 17 до 22 лет колонии строгого режима.

Во Владимирской области суд вынес приговор троим участникам наркокартеля, которые в 2020 году организовали лабораторию и произвели более 160 килограммов синтетических наркотиков. Подпольное производство мефедрона находилось в деревне Горбатовка Кольчугинского района. Об этом сообщает пресс-служба органа властиФигуранты дела получили сроки от 17 до 22 лет колонии строгого режима. Всего их было трое: двое из Москы, один гражданин Молдовы.Приговор может быть обжалован. Напомним, ранее мы писали, что азербайджанец с наркотой пытался откупиться от владимирского полицейского.