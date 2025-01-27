С 1 января 2025 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, устанавливающие повышенные штрафы за нарушения ПДД

60% водителей в России согласны с ростом штрафов за езду без обязательной «автогражданки». Об этом говорят результаты исследования «Отношение автомобилистов к информированию об отсутствии полиса ОСАГО с использованием портала «Госуслуги»», проведенного рабочей группой Народного фронта «Защита прав автомобилистов» в ноябре-декабре 2024 года. 41% респондентов также отметили, что штрафы за отсутствие полиса ОСАГО должны быть увеличены «серьезно» (относительно штрафа в 800 рублей). Аналогичные результаты были получены в ходе исследования, проведенного исследовательским холдингом РОМИР в конце 2024 года. Так, согласно данным РОМИР, большинство автомобилистов (72%) отрицательно относятся к водителям без действующего полиса ОСАГО. При этом больше половины опрошенных (61%) поддерживают увеличение штрафа за вождение автомобиля без действующего полиса. При этом в более старшей возрастной группе (60–69 лет) поддержка увеличения штрафа за отсутствие «автогражданки» еще выше – 68%.Напомним, с 1 января 2025 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, устанавливающие повышенные штрафы за нарушения ПДД. За повторную езду без полиса ОСАГО автомобилисту придется заплатить не 800 рублей, как было раньше, а от 3 до 5 тысяч. Как сообщает президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, отсутствие обязательной «автогражданки» у таких водителей сказывается на законопослушных автовладельцах. «Дело в том, что те люди, которые не имеют полисов, – а это в том числе те, которые совершают правонарушения, те, которые часто попадают в ДТП, молодые, аварийные водители, которые считают, что им дорого платить за обязательную страховку. Но при наступлении страхового случая пострадавшие водители остаются с ними один на один и не могут получить возмещение. Давно назрела необходимость принятия государством более жестких мер для того, чтобы количество таких незастрахованных снижалось», – прокомментировал ситуацию Уфимцев в интервью «Российской газете». Он также отметил, что задача по борьбе с нарушителями разделена на две части – сначала необходимо провести эксперимент по проверке наличия ОСАГО с помощью камер дорожного движения, который начнется в марте этого года, а затем, если система будет работать эффективно, приступать к рассылке штрафов.Основные последствия отсутствия полиса ОСАГО у виновника ДТП для добропорядочных автомобилистов – это невозможность оформить европротокол, а также низкая вероятность получения компенсации ущерба. Даже судебный иск не даст пострадавшей стороне никаких гарантий. По словам Евгения Уфимцева, ужесточение наказания за отсутствие страховки поможет защитить добросовестных водителей от того, что они останутся без компенсации. «Дело в том, что по суду это сложно, долго и можно даже не взыскать. Например, с чем сталкивается РСА, когда взыскивает компенсации по жизни и здоровью? Суд у нас, бывает, встает на сторону второго участника ДТП. Например, он малоимущий студент. И вместо того, чтобы назначить по полной программе компенсацию всех расходов, которые понес страховщик или потерпевший, суд исключает стоимость экспертизы… Поэтому наличие проверки, реальный штраф мы поддерживаем и считаем, что эти истории правильные», – добавил глава РСА.