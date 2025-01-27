Теперь кладбища работают по расписанию – с 8 до 19 часов в летний период и с 9 до 17 в зимний.

Владимирцы выразили недовольство новыми «кладбищенскими правилами», введенными мэрией. В соцсетях жители жалуются на возникшие пробки и неудобства в некрополе из-за закрытия въездов и установки шлагбаумов. Теперь кладбища работают по расписанию – с 8 до 19 часов в летний период и с 9 до 17 в зимний. Закрыты два из четырех входов, а время для погребений ограничено.Прокуратура города Владимира начала проверку законности новых правил после публикаций о нарушениях, как сообщает «». Несмотря на обращения в СМИ, на данный момент в прокуратуру не поступило ни одного официального заявления от граждан. Результаты проверки будут обнародованы позже.Напомним, ранее мы писали, что