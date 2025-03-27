Все произошло во время эмоционального спора.

В Коврове Владимирской области 58-летнюю местную жительницу будут судить за нападение на судебного пристава. Об этом рассказали в региональном СУ СК РФ.В феврале 2025 года женщина, недовольная снятием денег с её банковского счета, пришла в отделение судебных приставов, где в ходе эмоционального спора ударила и оскорбила правоохранителя.Уголовное дело возбуждено по статьям за применение насилия и оскорбление представителя власти. Женщина признала свою вину, расследование завершено, и дело направлено в суд. Напомним, ранее мы писали, что